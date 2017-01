Giulia Calcaterra, che lato B scolpito!

12:01 - Da quando non balla più sul bancone di Striscia Giulia Calcaterra ha imparato come attirare l'attenzione. E dopo i selfie in semi topless ecco adesso uno scatto intrigante in bianco e nero in cui l'ex velina sfoggia un lato B di tutto rispetto. "Wake Up and Work Out!", cinguetta la bionda showgirl, che in body trasparente, lingerie di pizzo e scarpe da tennis si appresta a fare... sexy fitness.

Tra gli hashtag la Calcaterra infatti aggiunge le parole "health", "fitness" e tutti i loro derivati come "fitnessmodell" o "fitnessaddict" e ancora "cardio", "gym", "determination" e "lifestyle". Insomma la bella ex velina manda un chiaro messaggio salutista, ma non rinuncia ai particolari piccanti per stuzzicare tutti i follower, ormai attentissimi alle sue trasgressioni social.



Da brava ginnasta, in fondo, Giulia non smette mai di allenarsi e i risultati si vedono. Lato B scolpito e muscoli tonici, altro che pelle ed ossa come tante sue colleghe starlette! Lei punta sulle forme, perfette e ben disegnate, con tutte le curve giuste al posto... giusto.