Giorgio Pasotti, baci e palpatine hot con la giovane fidanzata

Sono immagini "scottanti" quelle che pubblica il "Settimanale Nuovo" della coppia formata da Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni a Sabaudia. I due colleghi stanno trascorrendo la loro prima vacanza da innamorati e non perdono occasione per stringersi e baciarsi con grande trasporto in mare e non solo...

Ha un fisico da urlo, si è classificata terza a Miss Italia 2012 e coltiva da tempo la passione per la recitazione. Sicuramente punto in comune con l'attore Giorgio Pasotti. I due infatti si sono conosciuti a teatro e da quel momento non si sono più lasciati. Si mangiano con gli occhi, si scambiano lunghi baci in acqua mentre l'ex di Nicoletta Romanoff la stringe forte a sé.



Nell'aprile 2016, Pasotti (44 anni) era stato pizzicato con la modella Felicia Cigorescu, veneta di origini moldave di 14 anni più giovane di lui. Lo scorso inverno "Novella 2000" lo aveva immortalato in compagnia di Shari Moretto, una modella di 21 anni dallo sguardo magnetico. Ed ecco che quest'anno Giorgio accende la sua estate con Claudia Tosoni, che, neanche a dirlo, di anni ne ha 25.