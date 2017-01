Pasotti e Felicia, bellissimi e innamorati tra baci di passione

Un'estate all'insegna della passione per l'attore, ex di Nicoletta Romanoff, da cui ha avuto una figlia Maria. La modella di origini moldave (anche lei madre single di un bambino nato da una precedente relazione) da qualche mese gli ha proprio fatto perdere la testa. E si capisce perché. Oltre a sfoggiare curve perfette e sinuose, è anche molto intelligente, di buone letture e bravissima a suonare il pianoforte. Pasotti la bacia e la coccola sui bianchi lettinidel Twiga elei contraccambia con carezze e baci appassionati. In Versilia la coppia ha trascorso un weekend di puro relax sotto gli occhi ammirati dei vicini d'ombrellone. Che non hanno potuto non notare gli addominali super scolpiti del bel Giorgio, conoscitore della medicina cinese e maestro di arti marziali che, superata la soglia degli anta, sa bene come mantenersi in forma.