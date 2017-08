Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti, estate da separati

Curve spaziali, bikini spettacolari e panorami mozzafiato per Giorgia Palmas in Sardegna. Tra una vacanza e un impegno di lavoro, la ex velina sarda si rifugia nella sua isola per godersi il mare e il relax, ma il fidanzato Vittorio Brumotti dov'è? Il campione di bike trial si trova a Los Angeles e pare quest'estate abbiano fatto vacanze separate. Lui in sella alla bici, lei spiaggiata nella sua terra.