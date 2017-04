Giorgia Palmas, alle Maldive con la sua bambina

Non sono vacanze romantiche, ma sono sicuramente vacanze d'amore quelle che si stanno concedendo alle Maldive mamma e figlia. Giorgia Palmas e la sua principessa Sofia si sollazzano nell'acqua cristallina da mattino a sera immortalando suggestivi tramonti e bikini al cardiopalmo. Un viaggio per due, sexy e materno. Ma Brumotti dov'è finito?

"Eccoci. Questa non è una semplice foto ma è il ritratto dell'inizio di un viaggio, di un regalo, di una sorpresa. Gli ingredienti sono speciali, noi e l'Amore e la voglia che abbiamo di vivere costantemente la vita e le esperienze insieme. Ce l'abbiamo fatta Sofi, tra mille cose, si parte", cinguettava in aeroporto Giorgia Palmas prima di prendere il volo con la sua bambina, direzione Maldive. Giunte a destinazione mamma e figlia si stanno godendo tanti attimi insieme tra bagni, tramonti e scatti esilaranti. Non mancano i selfie dell'ex velina in costume. Spettacolare. E di Vittorio Brumotti... neanche l'ombra da un po' di tempo. Lui pedala in altri lidi.