Giorgia Palmas- Vittorio Brumotti, acrobazie bollenti sulla neve

Li vogliono ciclicamente in crisi, ma loro in realtà formano una coppia solida da quattro anni. Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas, più affiatati che mai, fanno acrobazie sulle piste da sci di Morbegno. E tra una discesa e una pausa ci scappa un bacio a prova di... disgelo.

Lui sempre in giro per il mondo con la sua bike, lei di casa a Milano si divide tra gli impegni di mamma e il lavoro, ma la voglia di vedersi e stare insieme è sempre tanta. Proprio sull'Instagram di Vittorio, nell'ultimo suoi viaggio di ritorno da Dubai, cinguetta alla compagna e alla piccola Sofia (figlia della Palmas e di Davide Bomnardini, ndr), alla quale è legatissimo: "Si oggi si torna verso casa ! #direction #milano oleeee anche se per poco ma almeno #giorgiasofiapolpetta tutti insime! Poi ci saranno le vacanze di natale eeee! Mamma tranquilla guido piano!".



Ma è sulla neve, come mostrano le immagini di Novella 2000, che i due fanno scintille. Lei con gli sci ai piedi e lui con lo snowboard si divertono come bambini. Lui salta e lei lo ammira divertita, poi si fermano e ne approfittano per scambiarsi un bacio mozzafiato. Da Guinnes...