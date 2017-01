Giorgia Palmas, sexy bikini per le sue vacanze da single in Sardegna

E' proprio vero che il sole bacia le belle. Sdraiata in riva al mare nella sua Sardegna, Giorgia Palmas si abbronza di fronte a un mare cristallino sfoggiando cruve perfette e un ventre ultrapiatto. Vacanze da single per l'ex velina mora il cui fidanzato Vittorio Brumotti è impegnato in Sicilia con Paperissima Sprint affiancato dalla bionda Maddalena Corvaglia.