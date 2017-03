Satta, Salvemini e Palmas al lunapark con i bambini

Un pomeriggio di relax al parco Sempione a Milano con le amiche per Melissa Satta, Giorgia Palmas e Simona Salvemini. La due ex veline sarde e la ex gieffina si sono divertite come bambine sulle giostre insieme a Maddox, figlio della Satta e Kevin Prince Boateng, e Sofia, la bambina avuta dalla Palmas con l'ex calciatore Davide Bombardini.