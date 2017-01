Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sposi nel 2015

Tutto pronto per le nozze più attese del 2015. Anna Tantangelo potrà finalmente sposare Gigi D'Alessio. E' ufficiale: il cantante ha divorziato dalla moglie Carmela Barbato ed è libero di convolare a nozze con la sua Anna. Pare che la coppia sia pronta al grande passo, con cerimonia attesa per il prossimo anno, ma per ora ancora top secret. A svelarlo è il settimanale Diva e Donna.