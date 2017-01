Anna Tatangelo, mamma bombastica

12:23 - "Very Hot!!!! Ma noooooo... Intendevo il sole oggi è... VERY HOT!!!!!!" cinguetta una maliziosa Anna Tantangelo. E per dare un'idea delle temperature bollenti che ci sono nel suo giardino, mette in primo piano le sue curve esplosive. Il bikini, in quella posizione, sembra quasi non reggere tutta quella prosperità.

Fascia succinta, addominali in primo piano e un décolleté così florido che la fa sembrare ancora più sexy. Anna non ha paura delle critiche e si mostra così, gattina civettuola con i suoi follower. Dopo le foto insieme al suo piccolino Andrea e a Gigi D'Alessio, Anna rispolvera le sue armi sexy e si immortala mostrando tutto il suo splendore...



Complice il successo per il suo nuovo singolo "Muchacha", Lady Tata è più sexy che mai. Sensuale, ammiccante, maliziosa... L'estate della cantante di Sora è davvero bollente.