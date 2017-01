Anna Tatangelo cinguetta sul...balcone!

12:34 - In canotta bianca sfoggia un balconcino invidiabile, tra baci ai follower e ammiccamenti. E se poi mostra le spalle nude Anna Tatangelo fa davvero sognare i fan. Sul suo profilo Instagram regala immagini interessanti, soprattutto per le riprese ad hoc: sul décolleté esplosivo racchiuso in striminzite canottiere o sulla schiena nuda intrigante e sexy. I momenti di dolcezza sono riservati al piccolo Andrea...

“Buon primo maggio” cinguetta regalando uno scatto sopra...il balcone. E poi ancora “Scusate le spalle” dice mostrandosi mezza nuda. Sorrisi, baci, palestra. Ha convinto anche la sorella a darsi da fare con la ginnastica. E via con selfie dall'armadio tra scarpe e leggings per mostrare il suo look.