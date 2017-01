Anna Tatangleo sfida la gravità... di seno

12:56 - Con quel seno tonico ed esplosivo, che fa capolino dalla vertiginosa scollatura a V della maglietta, Anna Tatangelo sfida la forza di gravità. Il prosperoso décolleté strizzato e incontenibile è super sexy, anche se solo intravisto. Sul volto però la bella moglie di Gigi D'Alessio non riesce a nascondere pesanti occhiaie, che nemmeno il trucco mitiga...

Lady Tata però non sembra particolarmente preoccupata dall'effetto "borse sotto gli occhi". I selfie in primo piano sono numerosi, Anna sorride appena, i capelli raccolti e il focus sul seno, un vero fiore all'occhiello per la bella cantante partenopea. Dello sguardo, che pare stanco, poco le importa. Anna punta sul décolleté e i suoi follower sembrano apprezzare.