Anna appena sveglia....

12:03 - "Buongiorno", cinguetta Anna Tatangelo postando uno scatto in cui si mostra in tutta la sua "mattutina" naturalezza, il viso un po' gonfio dal sonno, senza trucco e senza inganno appena sveglia. La cantante non teme i commenti. E lo ha già dimostrato rispondendo alle polemiche scoppiate su Facebook dopo aver pubblicato delle foto di quando era giovane, scatenando i suoi "nemici" che l'hanno accusata di essersi rifatta.

In molti infatti avrebbero notato delle "differenze" fra la Anna di allora e quella di oggi, giungendo alla conclusione, che la cantante abbia utilizzato negli anni qualche ritocchino. La risposta della Tatangelo è stata più che esaustiva: cantante ha deciso di rispondere personalmente sul social: "È bello condividere un ricordo indelebile ed emozionante della propria vita... Avevo 14 anni e molti di voi me l'hanno fatto notare paragonando le foto di allora con quelle di oggi... sono cambiata? Ebbè sfido chiunque a paragonare la propria foto di 14 anni a quella dei 27... ringraziando Dio non cambierei nulla del mio viso... all'epoca avevo quel taglio d'occhio e quel naso perfetto e quelli sono rimasti... Certo conosco un bravo chirurgo, ma mi piaccio così!!!".



Ma Anna non si è fermata qui e ha anche elargito consigli... al vetriolo: "I consigli che posso dare sono 2: - a chi ha problemi con se stesso, deve risolvere la guerra che ha dentro e solo così può imparare ad accettarsi e piacersi. Altrimenti, anche con tutta la chirurgia del mondo, non sarà mai felice; - a chi invece, dietro una tastiera di un pc, usa parole pesanti, offensive e libera tutta la cattiveria... deve fare attenzione. Se è la Tatangelo a leggere, Ok, le spalle sono belle larghe ma ci sono tanti ragazzi che, sui social, non riescono a gestire facilmente la cattiveria altrui. Quindi, pensate bene prima di sparare a zero! Un bacio a tutti".



Chiuso il capitolo "ritocco" la moglie di Gigi D'Alessio è tornata a provocare i suoi follower, 600 mila per l'esattezza, e ha postato scatti molto privati, appena svegliata e ancora a letto, del tutto "naturale"... con difetti e "brutture" del mattino. A ribadire che non ha nulla da nascondere. Chi la ama la segua, anche imperfetta.