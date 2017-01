Anna Tatangelo, bikini bridge con... un intruso

11:19 - “Trova l'intruso...Miaooo” cinguetta Anna Tatangelo mostrando il suo “bikini bridge”. La cantante compagna di Gigi D'Alessio ha tatuato sull'inguine Gatto Silvestro ed è proprio al disegno sulla pelle nuda che fa riferimento la bella Anna, che mostra il suo fisico mozzafiato disteso al sole accanto a una fresca piscina.

Dai selfie con il piccolo Andrea, alle coccole con il bambino fino ai manicaretti realizzati in casa D'Alessio e postati in diretta sui social, la Tatangelo mostra il suo lato più materno e casalingo. Ma poi stupisce i follower con gli scatti sexy e intriganti, quelli che inquadrano il suo décolleté formoso in primo piano o quelli sensuali e intriganti della sua pelle nuda. Come il bikini bridge con tanto di tattoo in vista. E ora non resta che attendere Titty... l'intrusa tatuata su Gigi.