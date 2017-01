Anna Tatangelo, maschera di bellezza

11:30 - Concerti, red carpet, giochi in cucina con Andrea e cene fuori con Gigi D'Alessio... Vita frenetica quella di Anna Tatangelo che ha deciso di rilassarsi un attimo e prendersi un momento tutto per sé. Eccola in posa con la maschera di bellezza, mentre si prende in giro e cinguetta: "Muchacha Sexy 2... la vendetta!!". I follower però la smentiscono: lei piace anche così...

Tra un selfie con gli occhiali e uno scatto prima di andare a cena, Lady Tata sui social è attivissima. E sempre molto sexy. Non importa che sia in pigiama, dall'estetista o appena sveglia: i commenti sul suo sex appeal si sprecano. Ma lei non si monta la testa e rimane la ragazza acqua e sapone che tanto piace ai follower. Dalle torte cucinate insieme al suo bimbo Andrea, avuto dal compagno Gigi D'Alessio, alla corsa insieme sui go cart, la Tatangelo mette sempre al primo posto il suo ruolo di mamma... Tanto da commuoversi quando il suo piccolino va a vederla ad un concerto, come scrive su Facebook: "Ieri sera il mio cucciolo è venuto a vedere la mamma in concerto! Vederlo orgoglioso di me mi dà una carica e un'emozione grandissima! Grazie amore mio!".



Chissà che tutta questa dolcezza, e questa carica sexy, non convincano il cantante napoletano a chiederle la mano. Anna e Gigi ormai stanno insieme da otto anni... D'Alessio deve stare attento, una muchacha così non può certo lasciarsela scappare...