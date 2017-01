Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, le prime foto di Leopoldo Mattia

La coppia lascia l'ospedale evidentemente emozionata. Schivi e riservati davanti ai flash, questa volta Gigi e Ilaria si lasciano andare e scoccano un bacio oltre a regalare tanti sorrisi verso i fotografi. Nella porta-enfant in paglia c'è il piccolo Leopoldo. Mamma Ilaria è in formissima: tacchi vertiginosi, camicia bianca e giacca nera. Buffon è raggiante.



Il 28 gennaio papà Gigi compirà 38 anni e il bebè in realtà era atteso proprio nella seconda metà di gennaio, ma il regalo per il portiere è arrivato in anticipo. Un altro maschietto quindi in casa Buffon - D'Amico, dopo i due figli che il portiere ha avuto dalla moglie Alena Seredova e dopo Pietro, il bimbo che Ilaria ha avuto quasi sei anni fa e nato dalla relazione con Rocco Attisani.