Ilaria D'Amico è al terzo mese, pancino in vista in bikini

Si rilassa in barca al largo di Porto Ercole Ilaria D'Amico e i flash dei paparazzi di Chi colgono l'attimo senza indugio, per regalare scatti esclusivi di quella che sicuramente diventerà la gravidanza dell'estate. La conduttrice di Sky infatti, compagna di Gigi Buffon, come rivela il magazine sarebbe al terzo mese e, in bikini nero, svela le sue dolci rotondità. Pancino in bella vista e seno rigoglioso. Poi in acqua con il suo Gigi è passione a tutta... lingua.

A un anno esatto dagli scatti in Grecia che ufficializzarono la loro relazione clandestina riecco quindi Buffon e la D'Amico. Non hanno più bisogno di nascondersi, né tantomeno di incontri clandestini e segreti. La loro relazione è ormai sotto gli occhi di tutti. Ma adesso anche il pancino di Ilaria non si può più tenere nascosto. QUalche giorno fa li avevamo lasciati, sempre in Versilia, dove lui ha una casa di proprietà a Forte dei Marmi, lei in copricostume colorato a celare, ancora per poco, evidenti rotondità e forme sempre più morbide. Li ritroviamo in mezzo al mare e non c'è più nulla da celare. Adesso è ufficiale: Gigi Buffon e Ilaria D'Amico aspettano un figlio. E la conduttrice sarebbe già al terzo mese di gravidanza. La coppia resterà in Versilia fino al sedici di luglio quando poi Gigi raggiungerà i bianconeri in ritiro e Ilaria proseguirà le sue vacanze in Sardegna. I due si ritroveranno poi il tre agosto. Intanto la coppia si gode questa vacanza e la lieta notizia del bebè in arrivo. In acqua poi scoppia la passione e i due si scatenano in un bacio... molto spinto.