Francesco Monte dimentica Paola con Elena Morali

Francesco Monte ha festeggiato i suoi 30 anni con una doppio party di compleanno, a Milano e in Puglia. L'ex naufrago non ha invitato Paola Di Benedetto, che ha lasciato dopo la liason post "Isola dei Famosi", dichiarando anche di averle chiuso le porte del suo cuore. Come rivela Spy in esclusiva per Tgcom24, accanto a Monte c'era un'altra ragazza: Elena Morali. La bionda showgirl compare in entrambe le feste e il settimanale punta tutto sulla nascita della nuova coppia dell'estate