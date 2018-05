GF15, Matteo straccia le dichiarazioni di Francesco Monte senza leggerle

Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati, ma l'ex tronista sembra avere qualcosa da dire a Matteo Gentili. Il calciatore non ha idea del motivo di questo attacco nei suoi confronti. Forse, ipotizza, alla base potrebbero esserci i dubbi da lui espressi sul fatto che il loro non fosse vero amore, ma Barbara gli permette di fugare ogni perplessità: all'interno di una busta rossa ci sono le dichiarazioni rilasciate sia da Paola sia da Francesco. Matteo è libero di farci quello che vuole e lui decide di strapparla, chiarendo che non gli interessa più sapere nulla di loro due o qualunque cosa abbiano da dire.



Il gesto commuove Alessia ma la felicità della neo coppia all'interno della Casa sembra essere ancora presa di mira: una donna vuole avere un confronto separato con i due. Barbara D'Urso lascia volontariamente con il fiato sospeso e la prima a "subire" questo confronto sarà Alessia, che convinta di doversi confrontare con Paola Di Benedetto rimane a bocca aperta quando a entrare è... Stefania, sua madre. "Ti vogliamo un mondo di bene e sappi che ti vediamo, sei diventata una donna. Ma non scordare i tuoi obiettivi, non scordarti di noi: quando tornerai, non abbandonarci". Stefania si incontra poi con il suo futuro genero, nonostante "ci dovrebbe essere mio marito con Matteo, non io". Anche Matteo non sa nulla di cosa l'aspetta ed è stupito dall'incontro, forse persino imbarazzato.