Filippo Inzaghi beccato con la ex corteggiatrice Angela

Nuova coppia vip all'orizzonte. Il settimanale "Chi" ha pizzicato insieme l'allenatore del Venezia, Filippo Inzaghi , e l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" Angela Robusti all'ingresso di un hotel milanese di super lusso dove i due si sono intrattenuti per un aperitivo. Sguardi complici e marcatura sempre più stretta per lo scapolo d'oro del calcio e la modella laureata in architettura.

Bomber di Juventus, Milan e Nazionale, Pippo è noto anche per le sue conquiste femminili lontano dai campi. Alessia Ventura è stata il suo più grande amore e proprio con lei, lo scorso agosto, l'allenatore del Venezia ha festeggiato il suo 43esimo compleanno. Ma ora, a quanto pare, nel cuore di Inzaghi c'è una bionda padovana con gli occhi azzurri di 27 anni. Designer e con una laurea in architettura in tasca, la Robusti, dopo aver partecipato a Miss Italia nel 2012, ha fatto la sua incursione nel mondo dello spettacolo in veste di corteggiatrice di Luca Onestini a "Uomini e Donne".



Se Inzaghi è poco social, Angela lo è un po' di più. Pose naturali davanti allo specchio e sexy shooting in lingerie lasciano senza fiato.