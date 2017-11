Filippo Inzaghi e Alessia Ventura ancora in love, compleanno a Venezia

Sempre schivi e riservati, loro che in passato hanno riempito le pagine di gossip con gli infiniti tira e molla, questa volta sembrano proprio in love. La conferma potrebbe arrivare dalla scelta di uscire allo scoperto sui social. Entrambi hanno postato un video su Instagram Stories in cui si svelano allo stesso tavolo mentre festeggiano il compleanno dell'ex calciatore insieme alla famiglia di lei e in totale armonia. E se nella clip di Inzaghi c'è solo una breve presentazione degli invitati, in quella della Ventura non sfugge un simpatico siparietto: "Perché sei così social? Non sei mai stata così social", dice l'allenatore del Venezia alla conduttrice che sorride negando. I due infatti non compaiono mai insieme sui rispettivi profili Instagram, fino ad ora.