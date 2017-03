Festa in casa Hunziker-Trussardi: guarda il compleanno di Celeste

Un divanetto rosso a forma di labbra incorniciato da tanti palloncini colorati con la scritta Celeste, ecco un particolare degli addobbi che sono stati sfoggiati per i due anni di Celeste. “Oggi oltre ad essere la festa di tutte le donne nel mondo, è anche il compleanno di una piccola donnina dolcissima che ci ha fatto il regalo più bello nascendo oggi. Celeste! Lei è la mia mascottina, la paladina di tutte le battaglie che stiamo facendo in questi anni per proteggere e difendere le donne vittime di violenze. Celeste ha un carattere dolcissimo è tenerissima ma anche estremamente determinata!” ha scritto l'8 marzo mamma Michelle Hunziker.



“Il mio obbiettivo per le mie figlie è che possano camminare in questo mondo con fierezza, che siano forti, ma che sappiano sopratutto amare se stesse. In questo modo non rischieranno di confondere l'amore malato con quello meraviglioso e luminoso che tutte le donne e tutti gli uomini si meritano. Auguri amore mio infinito” ha aggiunto in un lungo post la Hunziker. Sull'Instagram story di Aurora, invece, alcuni momenti tenerissimi della figlia di Eros mentre si fa truccare dalla sorella Sole.