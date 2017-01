Federica Riccardi: "Le mie nozze con Cerci"

11:00 - Dopo quello con il Milan, per Alessio Cerci, calciatore rossonero, si prospetta a breve un altro matrimonio. Quello con la sua fidanzata Federica Riccardi, che a Tgcom24 annuncia: “Le nozze si svolgeranno a Roma, che diventerà al nostra città... I testimoni? Saranno i nostri migliori amici”. E svela come il giocatore le ha chiesto romanticamente la mano sulla spiaggia...

Federica, con Cerci avete annunciato le nozze... Ci racconti come ti ha chiesto la mano?

Alessio è un ragazzo genuino, sincero, romantico, ma non “scontato”. Mi ha chiesto di sposarlo nel modo più semplice e naturale del mondo… senza castelli, senza cene a lume di candela e abiti eleganti… Eravamo al mare: prima che io entrassi in acqua, quando mi sono girata di spalle, lui mi ha colta di sorpresa dandomi l’anello e chiedendomi se volevo passare la mia vita con lui. E’ stato un momento molto emozionante… Tornassi indietro non desidererei e chiederei nulla di diverso.



Da quanto tempo siete fidanzati e dove vi siete conosciuti?

Io e Alessio siamo fidanzati da 5 anni e mezzo. Ci conoscevamo di vista da diversi anni, vivendo entrambi in 2 paesi vicino Roma. Poi qualcosa è scattato in lui: ha iniziato a corteggiarmi seriamente e assiduamente con enormi mazzi di rose rosse. Io però, prima di uscire con lui, ho fatto passare 6 lunghissimi mesi. Alla fine però, con la sua perseveranza, Alessio ha saputo conquistare me, ma soprattutto catturare il mio cuore.



Colpo di fulmine o no?

Per Alessio posso dire che è stato un vero colpo di fulmine proprio perché, fin dalla prima uscita, era pazzo di me. Tutto merito della lunga attesa da parte mia prima di accettare il suo primo invito. Per quanto riguarda me, il sentimento è cresciuto lentamente; ero da poco uscita da una lunga storia precedente e nella mia testa non c’era la volontà di legarmi e impegnarmi nuovamente con un uomo. Ora siamo entrambi follemente innamorati l'uno dell'altro….guai a chi me lo tocca!!!



Svelaci qualche dettaglio sulle nozze...

Le nozze si svolgeranno a Roma che diventerà la nostra città quando Alessio finirà la sua carriera calcistica. Abbiamo scelto un posto magico, con una vista incantevole. In ogni città in cui abbiamo abitato i panorami sono un particolare per noi fondamentale. Condivideranno con noi quel giorno tutte le persone presenti nella nostra vita e che hanno vissuto con noi momenti importanti della nostra storia. I testimoni di nozze saranno i nostri migliori amici, come giusto che sia.



La luna di miele?

Non stiamo ancora pensando al viaggio di nozze perché, preparare un matrimonio in 5 mesi non è un’impresa facile. Prima della luna di miele vogliamo curare alla perfezione tutti i dettagli del nostro matrimonio. E poi qualsiasi posto insieme sarà quello giusto per noi.



Durante la fashion week ti abbiamo vista nel parterre della sfilata di Laura Biagiotti... Il tuo rapporto con la moda?

Da sempre sono appassionata di moda. Fin da piccola sono sempre stata attenta a cosa indossare. Mia mamma, ancora oggi, mi racconta di quando per andare all'asilo provava a mettermi un paio di pantaloni e la mia reazione non era delle migliori: mi arrabbiavo perché volevo essere una “piccola donna” e quindi mi piaceva indossare solo gonne e vestitini. A Firenze ho studiato presso l’Accademia Del Lusso con indirizzo Fashion Events. Da poco, insieme al mio migliore amico (anche lui laureato in moda), abbiamo creato un nostro marchio di abbigliamento ,”Frac”,che speriamo possa crescere presto.



Quale il tuo stile?

Mi piace uno stile raffinato e sempre alla moda. Adoro seguire le tendenze, ma non a tutti i costi. Cerco sempre di trovare un dettaglio che mi differenzi un po’ da quelle che considero “fashion victim”... Per le occasioni importanti, vesto chic ed elegante, ma per tutti i giorni amo un look casual: jeans e scarpe basse. Come quasi tutte le donne impazzisco per borse e scarpe.



E il look per sedurre Cerci?

Sedurre Alessio è semplicissimo: mi basta indossare un sandalo con tacco alto e lui… impazzisce!



Sei molto attiva sui social...

Considero i social una forma di divertimento, uno svago. Ho sia Facebook che Instagram con un profilo privato ma, essendo la compagna di un calciatore affermato, ci sono ovviamente persone attente a tutto ciò che scrivo…