Federica Pellegrini e quella dedica speciale...

“Devo ringraziare tutte le persone che piangevano dopo il quarto posto a Rio e che hanno pianto con me adesso. Grazie a tutti, alla mia famiglia, al mio team... Grazie a Matteo”. Federica Pellegrini regala un oro mondiale indimenticabile. Settima medaglia nei 200, la Pellegrini pensa subito a Matteo Giunta, il suo allenatore, con cui c'è una complicità molto intensa. Ma poi abbraccia anche il suo ex Filippo Magnini. Nello sport e in amore ci vuole Fede!