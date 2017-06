Federica Pellegrini, la nuova fiamma è il cugino di Magnini

Tramonto romantico per Federica Pellegrini pizzicata in atteggiamenti confidenziali con Matteo Giunta. "Diva e Donna" mostra sguardi complici e carezze tra i due che lasciano poco spazio all'immaginazione. Calato il sipario sulla storia d'amore con Filippo Magnini, la campionessa ha occhi solo per il suo allenatore con cui trascorre una piacevole serata a lume di candela sulle colline toscane.

Già da mesi si vociferava di una relazione segreta tra Federica e Matteo, nonché cugino di Magnini, mentre erano sempre più rare le occasioni in cui la nuotatrice si mostrava al fianco di Filippo con cui è stata fidanzata, tra alti e bassi, per cinque anni.



E proprio in occasione del venticinquesimo Meeting di nuoto di Empoli, la Pellegrini e Giunta sono stati immortalati mentre ammirano un panorama mozzafiato in Toscana. Sorrisi, occhiate d'intesa e piccoli gesti confidenziali potrebbero essere indice che tra i due ci sia molto di più di un semplice rapporto di lavoro.