Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che musi lunghi!

Non saranno una coppia, come si affrettano spesso a smentire, ma Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono decisamente inseparabili. La nuotatrice e il suo allenatore sono stati pizzicati da "Novella 2000" fuori dalla vasca, e il clima era tutt'altro che allegro. A Livigno, nel ristorante dell'albergo dove sono in ritiro, hanno cenat insieme ma senza armonia: cosa li fa preoccupare?

Dopo la cena con l'allenatore e un amico, Federica è stata fotografato di nuovo in compagnia di Matteo. Anche se sono passate tante ore, l'umore è sempre lo stesso. Musi lunghi. Nessun sorriso. La Pellegrini ha detto addio definitivamente a Filippo Magnini perché - come ha spiegato a Maurizio Costanzo - non si sentiva ancora pronta per il matrimonio: "E poi avevo degli obiettivi professionali da centrare". Ora si professa single, ma la presenza di Giunta nella sua vita, seppur solo professionale, è un punto fermo.