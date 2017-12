Fresche di rottura, ecco le single più belle sulla piazza

Single da mesi o sole da poche settimane, sono molte le belle dello showbiz che si ritroveranno a mangiare il panettone senza un partner. C'è chi come Maddalena Corvaglia , dopo l'addio da Stef Burns, si dedica alla figlia e come Madalina Ghenea , neomamma ma fresca di rottura con il compagno e chi si divertirà con le amiche come Cristina Chiabotto e Federica Pellegrini. Ma sulla piazza ci sono anche Bianca Guaccero, Bianca Atzei e Giorgia Palmas...

Per Bianca Guaccero sarà il primo panettone dopo ben sette anni senza il marito il regista Dario Acocella. Lui su Facebook ha precisato: “Non stiamo più insieme da aprile”. Nessun ripensamento nemmeno per Federica Pellegrini, che nonostante il suo ex Filippo Magnini abbia tentato di riconquistarla, tira dritta per la sua strada. Il suo sarà un “bianco” Natale con una nuova chioma eccentrica e stilosa.



Madalina Ghenea e il compagno milionario Matei Stratam si sono lasciati: i due sono diventati genitori lo scorso aprile. Anche di Vittorio Brumotti nella vita di Giorgia Palmas non c'è più traccia: la ex velina e lo spericolato inviato di Striscia hanno inaugurato un lungo periodo di silenzio social.



Fabio Fulco voleva una famiglia, Cristina Chiabotto non se l'è sentita di continuare la storia d'amore e dopo 12 anni insieme si sono detti addio. E che dire di Bianca Atzei che ancora si chiede perché sia finita con Max Biaggi? Sfoglia la gallery e scopri tutte le bellissime rimaste single...