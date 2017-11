Federica Pellegrini si fa bianca: novità in vista?

Trionfo del bianco sulla testa di Federica Pellegrini che ha cambiato completamente look: nuovo taglio e nuovo colore per la campionessa di nuoto a cui piace sorprendere. Intrigante con un rossetto rosso fuoco sulle labbra mostra sui social la sua trasformazione e i complimenti fioccano: "Sei bellissima", "Stai divinamente", le scrivono i fan...

Momento di svolta nella vita della campionessa che ha nuovi obiettivi e sogni da realizzare. Non solo ha chiuso con Filippo Magnini con cui non si sentiva pronta per il grande passo, ma da luglio, dopo l'oro ai Mondiali di Budapest, ha detto "addio" anche ai 200 stile. Ora la sportiva dedica anima e corpo ai 100 metri stile e al recente Trofeo Sapio, a Genova, è salita sul podio più alto. Insomma, sempre più determinata la Pellegrini sa quel che vuole e il suo "colpo di testa" ne è la conferma. Chioma bianca e rasatura laterale si sposano con il suo carattere forte e deciso.



E ai continui rumors che la vogliono sempre più vicina al suo allenatore Matteo Giunta, o sottolineano una presunta simpatia con il collega Gabriele Detti, lei non fa nemmeno più caso e prosegue dritta per la sua "corsia", quella vincente!