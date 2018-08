Federica Panicucci, un'estate in vacanza: eccola alle Bahamas

Bagni di sole alle Bahamas per Federica Panicucci che in questa lunga estate non ha messo radici, toccando le spiagge più belle del mondo. Con lei i figli Sofia e Mattia, avuti da Fargetta, e il compagno Marco Bacini che questa volta, oltre agli addominali scolpiti, sfoggia una carnagione violacea (frutto di una prolungata esposizione al sole), oggetto di un esilarante siparietto di coppia.

Bikini bianco con stelle marine sul reggiseno e micro copricostume traforato. Lunghi capelli sciolti e sorriso stampato sul volto. Federica Panicucci, sexy come non mai, si lascia immortalare in tutta la sua bellezza anche alle Bahamas, dopo Guadalupe, Forte dei Marmi e Maldive. Un'estate con la valigia in mano trascorsa con i suoi più grandi amori.



Con i figli la conduttrice si concede bagni tra pesci curiosi, Marco invece diventa il bersaglio delle sue storie su Instagram. "Non vi sembra viola in faccia?", sottolinea lei con ironia mentre inquadra il compagno dopo essere stato qualche ora al sole. "Sei sicuro di stare bene? Confortami perché ti vedo un po' provato". "Mi sento le gambe pesanti", risponde l'imprenditore sorridendo prima di rientrare in stanza mentre Federica lo aspetta in spiaggia per scattare romantiche foto al tramonto.