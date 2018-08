Estate da cinquantenni, guarda le più sexy

Hanno 50 anni compiuti e vantano forme da ragazzine. Splendide in costume, le signore dello showbiz surriscaldano le temperature estive condividendo sexy scorci delle loro vacanze. Pose hot per Sabrina Salerno in due pezzi a Treviso, zoom spettacolare sul seno di Emanuela Folliero in bikini, lato B impeccabile per Paola Perego assorta nelle sue letture sul lettino. 10 e lode per Federica Panicucci, Paola Ferrari, Simona Ventura e non solo...

Costumi esagerati e pose conturbanti per le nostre vip la cui età anagrafica è un dettaglio irrilevante. Si divertono con gli amici e in famiglia tra bagni di sole in riva al mare, a bordo piscina o durante le loro uscite in barca. E sui social regalano cartoline scottanti per i follower.



Tra Guadalupe, Forte dei Marmi, Maldive e Isola d'Elba, Federica Panicucci sta trascorrendo la sua calda estate in bikini. Anche Simona Ventura tra Capri, Sardegna e Baleari sfoggia un mix di costumi che esaltano il suo fascino. E che dire delle amiche Alba Parietti e Paola Ferrari? La bruna e la bionda... esplosive a Formentera.



Nel 1991 cantavano sexy e provocanti "Siamo donne". Di anni ne sono passati 17, ma sempre bellissime, Jo Squillo e Sabrina Salerno, mostrano scorci assai interessanti!



Sfoglia la gallery, non perdere il look da spiaggia di Carmen Russo, Patrizia Pellegrino, Antonella Clerici, Lucrezia Lante Della Rovere, Valeria Marini, Ana Laura Ribas, Cristina Parodi, Patrizia Rossetti, Monica Leofreeddi...