Enrico Brignano, a 51 anni primo mare con la figlia Martina

Enrico Brignano, tenero papà a 51 anni, è solo per le sue donne. In spiaggia a Sabaudia gioca con le manine di Martina, in barca invece si dedica alla compagna 34enne che già in splendida forma ha condiviso sui social il suo peso, 54.7 chili: "Grandi miglioramenti, in un mese ho perso 1,6 chili di liquido", ha cinguettato di recente. E in costume sfoggia un lato B da dieci e lode. Il comico preferisce non sfilare la maglia, ma mette in mostra l'incondizionato amore per la sua piccola.