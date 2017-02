Enrico Brignano e Flora Canto sono diventati genitori, è nata Martina

Mattinata intensa per Enrico che in "diretta" dalla sala parto ha aggiornato i suoi fan a pochi minuti dalla nascita della figlia: "Sto per diventare papà, pochi minuti e ci siamo... non fumo perché non fumo, altrimenti fumerei... e quindi come dire sono emozionato. Qui succedono cose che non vi posso far vedere adesso per cui auguratemi in bocca al lupo. E adesso arriverà Martina. Non posso strillare e gridare perché me l'hanno vietato però poi griderò tanto e forse piangerò, non lo so. Se avessi parole scriverei una poesia, una canzone come hanno fatto in tanti...".