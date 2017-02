Enrico Brignano e Flora Canto, ecco le prime foto di Martina

Non vedevano l'ora di conoscere la loro bambina e tra agitazione ed emozione, il 10 febbraio, il loro sogno si è avverato. Brignano, dai corridoi della sala operatoria, ha condiviso con i fan la sua attesa mentre Flora era impegnata a mettere al mondo Martina. Poi, con una locandina rosa pubblicata sul Facebook del comico è arrivata la conferma della nascita della bimba e a distanza di poche ore anche le prime immagini. Scatti teneri e ricchi di emozione per la coppia di genitori al settimo cielo.



Enrico, diventato papà per la prima volta a 50 anni, mostra la mano della piccola Martina che stringe il suo dito, invece la neo mamma, con un'espressione estasiata tiene tra le braccia la sua creatura e cinguetta: "E ti dimentichi di tutto il resto.. Il mondo è rosa. Un piccolo grande amore a portata di mano. Buon compleanno a me che mi sono fatta il più regalo che Dio mi potesse donare". Poi, a cornice di una foto in bianco e nero, aggiunge: "Benvenuta Amore nostro..... @enricobrignano #Martina".