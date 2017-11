Emma Marrone, curve morbide e voglia di maternità

Dopo la brutta esperienza a Ibiza in cui è stata narcotizzata e derubata, Emma è tornata in Salento per trascorrere "in casa" le sue vacanze spensierate. In barca con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro si diverte tra tuffi e chiacchierate. Da "Chi" una sequenza di scatti in cui il cantante tocca il ventre dell'amica che prima nasconde il volto tra le mani e poi gonfia la pancia ridendo. Staranno parlando di buon cibo o di maternità?

Entrambi salentini, Emma e Giuliano si conoscono da una vita. E proprio per questo possono scherzare con una certa confidenza. Al largo di Porto Cesareo i due si concedono una giornata in barca in compagnia di amici e la Marrone, con un costume intero verde mette in risalto le sue curve hot. Curve che Sangiorgi sfiora con delicatezza. Il settimanale di Alfonso Signorini mostra infatti uno scatto in cui il frontman dei Negramaro posa una mano sulla pancia della collega che prima finge imbarazzo e poi ride di gusto.



Entrambi molto bravi ai fornelli, staranno forse parlando di ricette? Oppure il cantante sta chiedendo a Emma quando lo farà diventare zio? Non è un mistero infatti che Emma sogni in futuro di mettere su famiglia. Al momento è ancora single, ma pare che questo non sia un ostacolo visto che ha dichiarato che farebbe un figlio anche senza un compagno.