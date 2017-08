2 agosto 2017 18:02 Emma Marrone, paura durante la vacanza a Ibiza: narcotizzata e derubata I ladri, per svaligiare indisturbati la villa in cui si trovava, lʼavrebbero "sedata". Solo al risveglio la cantante si è accorta di quanto accaduto

E' stata una vacanza da incubo quella di Emma Marrone a Ibiza. Come racconta la sezione dedicata al gossip de Il Giornale, la cantante e due sue amiche sarebbero state narcotizzate durante la notte e poi derubate di contanti e oggetti di valore. Le tre non si sarebbero accorte di nulla se non dopo il risveglio, quando, dopo essersi sentite stranamente frastornate, hanno preso coscienza del furto avvenuto nella loro villa.

Per svaligiare indisturbati l'abitazione, i ladri avrebbero quindi deciso di 'sedare' le tre inquiline. Emma Marrone - ancora sotto shock - avrebbe interrotto immediatamente la vacanza e confidato a persone di fiducia che non ha più intenzione di ritornare in futuro sull'isola delle Baleari.