Elisabetta Canalis, tenera mammina

Tenera e dolcissima come solo le mamme sanno essere ecco Elisabetta Canalis con la piccola Skyler Eva tra le braccia, i piedi a mollo in una piscina e lo sguardo innamorato. Poi poi un altro scatto dalla camera, l'ex velina è seduta sul letto e tiene la piccola, di cui si vede il bel profilo, sulle ginocchia: "Ninna nanna time" cinguetta Eli.

"Family weekend", aggiunge la signora Perri che si gode la sua maternità in piena estate Californiana a Palm Springs. E tra una coccola e l'altra alla bimba Eli trova il tempo anche per il matrimonio di un'amica al Madison Club e soprattutto per tenersi in allenamento in palestra. Ritorno in forma prima di ogni altra cosa, su questo la Canalis non lascia dubbi e si vede. La sua linea è tornata praticamente perfetta e il pancione è solo un lontano ricordo.