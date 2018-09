Eleonora Daniele, nozze in vista: "Dopo 15 anni mi sposo con Giulio"

Fiori d'arancio per Eleonora Daniele . "Dopo quindici anni di fidanzamento e quattro di convivenza io e Giulio (Tassoni - ndr) ci sposiamo - annuncia la conduttrice in un'intervista sul numero di " Chi " in edicola il 26 settembre -. Lo faremo in chiesa e io avrò l'abito bianco con lo strascico". E dopo sarà il momento di un figlio? "Non si sa mai" dice lei.

Questa notizia sembra essere il classico raggio di sole dopo un periodo duro. "Sono stati anni difficili dopo la morte di mio fratello Luigi tre anni fa - racconta -. Soffriva di autismo, ma è mancato all'improvviso e non è stato facile superare il dolore". Per la Daniele è una ferita ancora aperta. Una ferita che ha tentato di curare concentrandosi su altre cose. "È ancora molto complicato parlarne. Per questo mi sono buttata a capofitto nel lavoro e nello studio, speravo di riuscire a non pensarci, ma lui era sempre lì con me".



Adesso però si può guardare al futuro. "Se penso a un figlio? Non si sa mai - afferma -, ma intanto ora vorrei tornare a dedicarmi di più alla mia vita privata e ai miei affetti".