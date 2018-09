Diletta Leotta sogna le nozze con Matteo in riva al mare

Giornalista sportiva di successo, star di Instagram, speaker radiofonico e tra pochi giorni pure conduttrice del concorso di bellezza più famoso d'Italia. E' un momento d'oro per Diletta Leotta e non solo dal punto di vista professionale. Fidanzata da quasi due anni con il top manager Matteo Mammì, più grande di lei di 14 anni, sogna le nozze su un'isola in riva al mare...

Ha le idee chiare Diletta Leotta che, a chi la definisce l'erede di Ilaria D'Amico, risponde "Io cerco la mia strada". Ed effettivamente di strada ne ha fatta e la sua carriera è inarrestabile. Preparata e sorridente si gode il suo successo mentre quotidianamente sui social fa incetta di like regalando ai follower scatti sexy, sorrisi, siparietti sportivi e immagini a bordo campo.



Ma il lavoro non è tutto e Diletta, 27 anni, su "Diva e Donna" parla pure di matrimonio. Sì perché la giornalista, siciliana doc, sogna di celebrare le nozze su un'isola in riva al mare. E se questa è una frecciatina rivolta al compagno, lo è anche la notizia che è troppo presto per pensare alla maternità: "Per il momento è appagato dai miei 7 nipotini. Ma in futuro la maternità sarà sicuramente la dimensione centrale della mia vita".