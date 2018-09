Emanuela Folliero: "Dopo nove anni finalmente mi sposo"

"Dopo nove anni insieme, Giuseppe (Oricci, ndr) mi ha fatto la proposta e il prossimo 26 settembre ci sposiamo". Lo annuncia felice Emanuela Folliero in un'intervista esclusiva a " Chi " (in edicola da mercoledì 19 settembre), che Tgcom24 pubblica in anteprima . "Mi ha chiesto di sposarlo il giorno del nostro anniversario, davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose rosse... Avrò un super vestito, ovviamente scollato".

"Quando ho conosciuto Giuseppe ero single da più di un anno e appena l'ho visto mi è piaciuto subito, soprattutto fisicamente. Sono stata io a volerlo conoscere e da allora non ci siamo più lasciati" racconta. "Lo scorso 8 luglio ho fatto il mio ultimo annuncio su Rete4 dicendo 'vi auguro una vita piena di gioia', poi il 10 agosto, giorno del nostro anniversario, Giuseppe mi ha chiesto di sposarlo davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose rosse... una vera gioia per l'appunto!"



"Sarà una cerimonia in comune e poi un aperitivo e una cena in terrazza con gli amici. Avrò un super vestito, ovviamente scollato, ma semplice". E la Folliero conclude dicendo: "Non sparirò dalla tv, ma tornerò con un programma tutto mio sul benessere".