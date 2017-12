Elena Barolo, guarda che compleanno tra ex veline

Pranzo a sorpresa per i 35 anni di Elena Barolo . La ex velina bionda ha festeggiato a Milano il compleanno. Le amiche le hanno organizzato una rimpatriata per spegnere insieme le candeline. Guarda la festa con il fidanzato di Elena, Alessandro Martorana, e Melissa Satta, Giorgia Palmas, Alessia Reato, Federica Fontana, Alessandra Grillo, Cristiana Grillo, Isabella Fiore, Laura Valci, Veronica Zimbaro, Samantha Crippa, Domenico Zambelli.

C'erano le ex veline Palmas, Satta, Reato, le amiche di tribuna (quelle che con lei seguono le partite della Juventus) come Laura Valci, le wags come Veronica Zimbaro, moglie del portiere Marco Storari, le compagne di sempre a far festa insieme a Elena e all'immancabile cagnolino Whisky. La fashion blogger, raggiante, ha ricevuto in regalo un panettone farcito, decorato e personalizzato insieme all'arrivo del fidanzato, il couturier Alessandro Martorana, che ha promesso di sposarla nel prossimo anno. Le immagini del pranzo a sorpresa in un locale milanese stanno facendo il giro dei social...