Pranzo di coppia per le ex veline Federica Nargi e Costanza Caracciolo

Un pranzetto veloce, qualche chiacchiera per strada, un selfie tra amiche e tanti saluti. Costanza Caracciolo e Federica Nargi si sono ritrovate a Milano per una tavolata di coppia con i rispettivi Christian Vieri e Alessandro Matri . Con loro anche la piccola Sofia con cui Costy e Bobo si allenano a fare i genitori. Poi la neocoppietta è volata a Miami...

Federica e Costanza sono attente a far giocherellare Sofia, le fanno faccette buffe, la fanno sedere sulla Vespa. Poi arriva Vieri a fare lo zio bontempone e cerca di spaventarla tra mimiche e smorfie. Il pranzo tra amici è allegro e spensierato: le due ex veline non perdono occasione di ritrovarsi, anche per un saluto. “Ciaoooooooooooo” scrive postando un selfie la Nargi all'amica in partenza per l'America. Poche ore dopo Vieri pubblicava i video dall'aeroporto, destinazione Miami.