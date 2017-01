Da Candice Swanepoel a Sara Sampaio, guarda che bikini da capogiro

La spiaggia di St Barth è da cardiopalmo. Per lo shooting del nuovo catalogo costumi di Victoria's Secret sono sbarcati tutti gli angeli più belli. Candice Swanepoel guida la carica erotica delle modelle mostrando le sue curve perfette in bikini, ma quando si spoglia dei jeans, i fan impazziscono.

Mosse intriganti, pose sensuali e fisici da urlo in un mix di mare, panorami mozzafiato e temperature surriscaldate. La Swanepoel, 27 anni, una delle modelle più rappresentative della casa di lingerie, presta le sue curve all'obiettivo e i turisti sulla spiaggia restano senza fiato. Come lei, anche Sara Sampaio che in bikini bianco sulla sabbia delle Antille francesi ha stregato tutti. E che dire della bionda 26enne Behati Prinsloo? Gli scatti sulla tavola da surf sono davvero mozzafiato. Guardare per credere...