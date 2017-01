Cristina del Basso, sexy e..incinta

In attesa di un maschietto, che chiamerà Gabriele, dal fidanzato, l'imprenditore Gianluca Colombo Ferioli, Cristina racconta la sua svolta: "Sento dentro di me purezza, sento una nuova vita. Io ho toccato il fondo troppe volte... Non mi stimavo. Oggi mi sono fermata per un dono inatteso”. Per tante volte si è sentita solo un corpo che provocava e attraeva: "L'uomo quando ti desidera è spietato. A me ne sono capitati di ogni... desideravano anche dieci minuti di me... Ho ricevuto proposte indecenti di qualsiasi genere... Se tornassi indietro rifarei tutto. Cadere, toccare il fondo significa anche rinascere. Io sono rinata”.



"Diventare mamma non spegnerà il mio essere sensuale – continua la Del Basso – Non ridurrò (il seno). Non c'è donna al mondo alla quale non piaccia essere corteggiata...". Ha conosciuto Gianluca a un evento. Lui non la guardava, ma alla fine sono andati via insieme. Stanno insieme da due anni e mezzo.