Belle, sexy e nude: la "riscoperta" delle ex Gf

10:50 - Sbirciate in Casa e ammirate nude. Dopo l'esperienza del Grande Fratello di molte inquiline si sono perse le tracce, ma per alcune gli scatti bollenti semisvestite sono un ciclone inarrestabile in rete. Abbiamo rintracciato le foto “calde” di Daniela Martani, Veronica Graf, Guendalina Canessa, Melita Toniolo e non solo.

Sarah Nile, che in Casa provocava con i suoi baci lesbo alla coinquilina Veronica Ciardi, ha posato per un calendario ad altissimo tasso erotico. Tra tubi di gomma, elevatori e parti di ricambio dell'azienda Meccanocar la showgirl napoletana si è spogliata per 12 scatti provocanti.



Daniela Martani, nota come la "pasionaria di Alitalia", si sveste davanti all'obiettivo del fotografo Bruno Oliviero. La bella ex concorrente del Grande Fratello 9 sfoggia un formidabile topless e dice: "Per la prima volta mi spoglio per dimostrare che la scelta vegana vuol dire salute, senza carne e nessuna proteina animale".



Veronica Graf sceglie il canale social per mostrarsi svestita. “Ogni attimo della tua vita è da fotografare” cinguetta e infatti eccola in pose superbollenti in slip e reggiseno o nuda nella vasca. E poi c'è il nudo social di Guendalina Canessa che posa per un selfie ad alto tasso erotico mostrando pelle nuda e tatuata. E ancora le scollature prorompenti di Cristina Del Basso e Carolina Marconi o i bikini che lasciano senza fiato di Laura Torrisi. Guarda la gallery e “riscopri” le gieffine...