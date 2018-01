Costanza Caracciolo e Maddalena Corvaglia, ex veline bionde in bikini a Santa Monica

"Metti insieme una Sarda, una Sicula e una Pugliese in America..." scriveva pochi giorni fa la Caracciolo in visita alle amiche sulla costa californiana. Tutte e tre in versione "nature" hanno posato insieme per una foto ricordo nella palestra delle due socie. Poi, la fidanzata di Bobo (nel frattempo volato a New York), dopo una sosta sulla Walk of Fame, si è goduta il tramonto sulla spiaggia di Santa Monica con la Corvaglia.



Qui le due ex veline hanno messo a nudo la loro bellezza tra curve mozzafiato e gambe toniche proprio come facevano sul bancone di Striscia qualche anno fa. Con lo sguardo verso l'orizzonte Maddy ha citato un verso della canzone di Vasco Rossi, L'aquilone:"Ci sono delle cose che succedono, ci sono tante cose che non tornano, ci sono delle cose che non possono... eppure sono; ci sono delle cose bellissime che durano lo spazio di un secondo e poi tutta la vita dura un secolo... se sei fortunato".