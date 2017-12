Bobo Vieri e Costanza Caracciolo ripartono sotto il sole di Miami

Bella e in grandissima forma, Costanza Caracciolo sta ritrovando il sorriso a Miami accanto al suo compagno Christian Vieri. Dopo il dolore per la perdita del primo figlio, la coppia si è rifugiata Oltreoceano dove l'ex calciatore si trasferisce per gran parte dell'anno. Ecco la ex velina e Bobo al sole paparazzati dal settimanale Diva e Donna.