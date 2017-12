Chiara Ferragni, sideboob e pancino ad alta quota

Chiara Ferragni continua a documentare via social la sua dolce attesa extralusso . Alla venticinquesima settimana di gravidanza la futura mamma si è concessa una vacanza ad alta quota insieme alla famiglia, a Fedez e al piccolo Leone, che nascerà il prossimo marzo. "Cosa fare in montagna quando non puoi sciare? Spa day" commenta lei a bordo piscina, sfoggiando un costume intero della sua collezione che mette in risalto il seno lievitato e il pancino ormai evidente.

Manca ancora qualche mese al lieto evento, ma i Ferragnez non vedono l'ora di conoscere il loro pargolo. Così per Natale si sono regalati una coppia di orologi in oro e diamanti, per un valore complessivo di ben 100mila euro. Ma il prezioso accessorio non è stato l'unico dono doppio che hanno scartato sotto l'albero.



I due si sono infatti messi in posa su Instagram per uno scatto di coppia 'coordinato'. Ecco i futuri genitori orgogliosi e sorridenti mentre indossano lo stesso modello di maglione con ricamate le scritte "Leone's Mummy" e "Leone's Daddy". Un'anteprima della futura famiglia, nell'attesa di pubblicare la prima foto con il bebè in braccio.