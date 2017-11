Chiara Ferragni, pancino nudo in vista e una conferma: il bebè si chiamerà Leone

Pochi giorni fa l'influencer era stata immortalata in una serie di scatti per le vie di Milano con un top cortissimo e le mani sul ventre. Adesso Chiara osa di più e dalla stanza di un albergo, a Marrakech, si è fatta fotografare con il maglioncino alzato e in slip neri, pancino nudo e ben in vista: "Baby boy is growing like crazy and I'm loving to see this baby bump. Any mum advice on this awesome journey is welcome, never felt more excited than this", scrive: "Il bebè sta crescendo come un pazzo e mi piace moltissimo vedere questa pancia. Ogni consiglio da mamma su questo viaggio meraviglioso è benvenuto, non mi sono mai sentita così eccitata".