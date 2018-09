Chiamò Belen “viado”, Nina Moric la risarcirà con 2mila euro

Nina Moric e Belen Rodriguez in Tribunale a Milano: la prima moglie di Fabrizio Corona è accusata di diffamazione nei confronti della showgirl argentina. Le due donne sono arrivate accompagnate dai rispettivi avvocati. Tacchi vertiginosi gialli per Nina che ha sfoggiato un abitino nero, mentre la Rodriguez in abito nero con rose rosa è apparsa cupa e nervosa. I fatti risalgono al 2015 quando in una trasmissione radiofonica la Moric definì Belen un "viado" e l'accusò di girare nuda per casa davanti a Carlos (figlio di Moric e Corona). Belen ha detto: "Da Nina accuse gravissime, come mamma devo difendermi... Darò il risarcimento in beneficenza".

