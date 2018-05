Belen Rodriguez: “A Fabrizio Corona non rinuncio, gli voglio bene”

“Prendere uno o due o tre aperitivi rientra nella normalità per due persone con un vissuto importante come il nostro. Io e Fabri sappiamo che linea abbiamo preso. E va bene così. Senza giustificazioni, perché volersi bene o forse provare quell'amore che cambia forma e resta nell'aria come qualcosa di grande che sai che c'è, non credo che richieda giustificazioni o spiegazioni” insiste Belen al settimanale Chi. A chi l'ha accusata di aver incontrato Fabrizio di nascosto, proprio quando Iannone era lontano lei replica secca: “Ho raggiunto un'età dove la bugia non è contemplata nella mia crescita come persona. Andrea sapeva tutto”.



Con la Rodriguez e Corona c'erano anche mamma Veronica, gli amici, i figli Santiago e Carlos che hanno giocato in giardino per tutto il pomeriggio. L'amore di coppia è mutato e ora vivono il sentimento di affetto che li lega in maniera diversa. Ma Belen non ha dubbi: “A Fabri non rinuncio, gli voglio un gran bene”.